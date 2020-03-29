الأمن الأردني يكشف عن ”مفاجأة“ في قضية مقتل طفل قبل 5 أعوام

كشفت أجهزة الأمن الأردنية عن تفاصيل مقتل طفل بالخطأ قبل نحو 5 أعوام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إنه جرى منذ أيام تشكيل فريق تحقيقي لدى إدارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في معلومات وردت حول مرتكب جريمة قتل وقعت قبل خمسة أعوام راح ضحيتها طفل بعد إصابته بعيار ناري، وادعى في حينها شقيق الطفل ذي التسعة أعوام بأنه هو من قام بإطلاق النار عليه بالخطأ“.

وأضاف الناطق الإعلامي أن ”فريق التحقيق ومن خلال متابعة تلك المعلومات وإعادة فتح التحقيق مع كافة الأشخاص المعنيين بالجريمة، تمكن من الاشتباه بشخص من أبناء عمومة الطفل المتوفى بأنه هو من قام بإطلاق النار باتجاه الطفل بالخطأ وليس شقيقه“.

وتابع: ”جرى مداهمة المشتبه به حيث ألقي القبض عليه، وبتفتيش منزله بإسناد من قيادة شرطة البادية الملكية، عثر داخله على ستة أسلحة نارية وكمية من العتاد“ .

وأكد السرطاوي أنه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف أنه وقبل خمس سنوات وأثناء قيامه بالعبث بأحد الأسلحة خرجت منه طلقة وأصابت الطفل الذي توفي على الفور، وأنه أقنع شقيق الطفل المتوفى بالاعتراف بارتكاب الجريمة بدلًا عنه، وباع السلاح الناري الذي كان يستخدمه حينها، حيث جرى ضبط السلاح وسيتم تحويل القضية للقضاء.