السعودية.. توقيف منفذ جريمة قتل مروعة في بيشة

أفادت مصادر أمنية سعودية بأن السلطات المختصة أوقفت مرتكب جريمة القتل المروعة التي وقعت يوم الجمعة الماضي غربي محافظة بيشة.

وكانت الجريمة المروعة راح ضحيتها 4 قتلى و3 مصابين ”بينهم أطفال“، بعد أن اقتحم القاتل منزلهم، مصوبا عليهم وابلا من الرصاص من سلاح كان بحوزته.

ونقلت صحيفة ”عكاظ“ المحلية، عن مصادر قولها ”إن الجهات الأمنية التي باشرت الجريمة ضبطت الجاني وسلاح الجريمة، وسلمت الجهات المختصة بمحافظة بيشة كامل الملف لبدء التحقيقات والتعرف على دوافع الجريمة، قبل رفع الأمر للقضاء ليحكم على الجاني“.

وأضافت المصادر أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفى تبالة (غربي بيشة) التابعة لمنطقة عسير، ومستشفيات الباحة.