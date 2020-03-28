عضة كلب تكلف الحكومة المصرية 7 آلاف دولار

أَلزم حكم قضائي صادر عن مجلس الدولة في مصر، الحكومة بسداد مبلغ 100 ألف جنيه (7 آلاف دولار)؛ كتعويض لوالد طفل توفي جراء إصابته بعضة كلب شرس في محافظة البحيرة.

واختص الحكم الصادر من السلطات القضائية بإلزام محافظ البحيرة بدفع التعويض وخروج وزارة الداخلية من دعوى التعويض المرفوعة ضدها.

وكانت محكمة دمنهور الابتدائية قد أصدرت عام 2010 حكما قضائيا بتعويض ورثة طفل توفي متأثرا بإصابته من مهاجمة كلب ضال له في شوارع محافظة البحيرة.

واختصم الحكم محافظ البحيرة، ووزير الداخلية، وعددا من المسؤولين بصفاتهم، وطالبتهم بدفع تعويض 100 ألف جنيه، إلا أن لجنة الفتوى والتشريع استبعدت الداخلية من القضية وألزمت المحافظة بدفع المبلغ.