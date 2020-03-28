مصدر يؤكد مقتل ضابط بارز بالجيش الليبي في غارة لمسيرة تركية شرق مصراتة

أكد مصدر عسكري ليبي نبأ مقتل العميد علي سيده التباوي؛ إثر غارة شنتها طائرة تركية مسيرة على قوات للجيش الليبي بعد تقدمها غرب بلدة بوقرين في اتجاه مدينة مصراتة.

وقال المنذر الخرطوش، من شعبة الإعلام الحربي التابع لقيادة الجيش الليبي لـ ”إرم نيوز“: إن علي سيده تم استهدافه من قبل طائرة مسيرة من طراز بيرقدار التركية، حين كان يقود جانبا من القوات التي تحركت في محور أبوقرين شرقي سرت.

يذكر أن العميد التباوي من أوائل الضباط الذين خاضوا معارك تحرير مدينة بنغازي ضد ”الجماعات الإرهابية منذ معارك ”بنينا“، حيث قاد كتيبة ”25“ التي شاركت في معظم معارك بنغازي بالإضافة إلى معارك الهلال النفطي، كما كلف من قبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بقيادة قوة حماية الحقول النفطية .

وشارك سيده أيضا في عمليات تحرير سرت حيث قاد الكتيبة ”129“ وتواجد في عدد من المواقع وقاد عمليات عسكرية ضمن غرفة عمليات سرت، حتى استشهد يوم أمس عند الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي إثر غارة شنتها طائرة مسيرة تركية على المجموعة التي يقودها في محور ”الوشكة “ شرقي مدينة مصراتة.