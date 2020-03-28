تاجر يذبح زوجته بسبب ”الثرثرة“

أقدم تاجر مصري بمنطقة منشأة ناصر، في العاصمة القاهرة، على قتل زوجته، ذبحا، داخل غرفة نومهما؛ مدعيا أن ذلك بسبب أنها كثيرة الكلام ”ثرثارة“.

وفي التفاصيل، كانت البداية مع تلقي قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من الأهالي، بوفاة سيدة ذبحها تاجر داخل شقتهما، ووجود الزوجة غارقة في دمائها داخل الشقة.

وبانتقال رجال المباحث لمكان الجريمة، وجدوا المتهم، الذي سرعان ما قام بتسليم نفسه واعترف بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم في التحقيقات، إن الضحية كانت زنانة ”كثيرة الكلام“، وطلباتها كثيرة، وعايزة ”تريد“ فلوسا باستمرار؛ وهو ما لم يتحمله، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد من حظر بسبب كورونا.

واعترف المتهم بعقد العزم على التخلص من زوجته، فاستغل ”نوم أطفاله“، ودخل إلى المطبخ واستل ”سكينا“ وقام بذبحها، ثم توجه بأطفاله إلى شقيقه وأخبره بما حدث، وطالبه برعايتهم، ثم سلم نفسه للشرطة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي؛ لتشريح الجثة وسرعة إجراء التحريات.