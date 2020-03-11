القبض على سائق مصري متهم بالتنمر على آسيوي في القاهرة (فيديو)

ألقت أجهزة الأمن بالعاصمة المصرية القاهرة، القبض على السائق المتهم بالتنمر على شاب آسيوي أعلى الطريق الدائري .

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، مقطع فيديو مصورا، أعلى الطريق الدائري بمنطقة المعادي، يرصد مضايقة السائق لشاب آسيوي.

وأظهر الفيديو حادثة ”تنمر وسخرية“ تعرض لها شخص آسيوي، على خلفية فيروس كورونا المستجد وحالة الهلع التي لازمته حول العالم.

ويظهر الآسيوي في مقطع الفيديو المتداول داخل سيارة أجرة، وكان السائق (المضبوط) الذي يسير به إلى وجهته يضع منديلا على أنفه وهو ما جعل بعض المارة يسخرون منه قائلين: ”خايف من كورونا، هيجيلك كورونا“، وبعدها قام السائق بطرده من سيارته

وحاول الضحية الاستغاثة برجل أمن على الطريق ولكن دون استجابة؛ ما دعاه للسير وسط السيارات في محاولة منه لاستقلال أي سيارة أخرى ولكن دون استجابة أيضا حتى أنه حاول إيقاف سيارة ”تاكسي“ بالقوة ولكن السائق استمر في السير ولم يقف له.

وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى الكثير من النشطاء غضبهم مما فعله بعض المواطنين.

وأكد متابعون أن ”المواطن كوري الجنسية، وليس له علاقة بما يحدث في الصين“.

إجلاء المصريين

أعلنت مصر، مساء الثلاثاء، بدء إجلاء مواطنيها من المملكة العربية السعودية تنفيذا لقرار المملكة العربية السعودية بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ”كوفيد19“.

وأوضحت وزارة الخارجية، عبر بيان رسمي، أن القنصلية العامة في جدة تقوم بمتابعة تطورات القرارات المتصلة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ”COVID 19″، حيث استمرت في التواصل مع مجموعات المعتمرين المتواجدين في جدة والمدينة المنورة وينبع ومكة المكرمة، بالإضافة إلى المواطنين الزائرين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وذلك فور صدور قرار السلطات السعودية بتعليق سفر المواطنين والمقيمين بالمملكة من وإلى عدد من الدول، من بينها مصر.

وقامت القنصلية العامة كذلك بإجراء اتصالاتها مع الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، بالإضافة إلى شركات النقل الجوي المصرية والسعودية العاملة في المملكة من أجل تنسيق عملية إعادة المواطنين العالقين إلى أرض الوطن.

وبحسب البيان، بلغ عدد العائدين نحو 866 مواطنا حتى الآن ومنذ بدء تنفيذ القرار، وذلك على الرحلات الجوية التي أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدنية المنورة، ومطار الأمير عبد المحسن بن عبدالعزيز بينبع.