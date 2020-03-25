أطفال صغار وأعمال سحرية.. تفاصيل صادمة بعد تفتيش شقق تابعة لمريم ”خاطفة الدمام“

كشفت عملية مداهمة نفذتها أجهزة الأمن السعودية لشقق تابعة لمريم، خاطفة الأطفال بمدينة الدمام، تفاصيل جديدة ”صادمة“ بعد العثور على أطفال صغار بصحبة نساء لرعايتهم وأعمال سحرية.

ووفق ما ذكرت الصحفية السعودية سحر أبو شاهين، اليوم الأربعاء، فقد ”تمت مداهمة العديد من الشقق التي كانت تحت إدارة مريم والتحفظ على الفتيات فيها، وشقة يوجد بها أطفال صغار معهم نساء لرعايتهم، لا يعلم اذا كان بينهم مخطوفون أو جميعهم غير شرعيين ناتجين عن الأنشطة التي كانت تدار في الشقق“.

وأضافت أبو شاهين، على حسابها في تويتر: ”قبل نحو أسبوعين تمت الاستعانة بشيخ للقراءة على مريم في السجن.. هل أتى ذلك بنتيجة معها أم لا..هذه المعلومة لم تتوفر“.

تمت مداهمة العديد من الشقق التي كانت تحت إدارة مريم والتحفظ على الفتيات فيها، وشقة يوجد بها أطفال صغار معهم نساء لرعايتهم، لا يعلم اذا كان بينهم مخطوفين أو جميعهم غير شرعيين ناتجين عن الأنشطة التي كانت تدار في الشقق.. يتبع — سحر أبوشاهين ????☕ (@selen_1422) March 25, 2020

وأشارت إلى أن ”الكثير من الأعمال السحرية التي تم العثور عليها توجد بها صور أشخاص بعضها عليها أقفال، إحدى الصور لفتاة محجبة جميلة الوجه يبدو منها أن مريم قامت بعمل سحري للإضرار بها.. والعديد من الأعمال السحرية التي تستهدف أذى الناس“.

وطلبت الصحفية السعودية أن ”تستعين الجهات المعنية بشيخ متخصص من وحدة مكافحة السحر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفك الأعمال السحرية.. فربما بذلك يتم إنقاذ من أضر به سحر مريم“.

وظهرت قضية خطف الأطفال قبل نحو شهرين ببيان مقتضب لشرطة المنطقة الشرقية عن القبض على سيدة سعودية خمسينية متهمة بحوادث خطف أطفال رضع قبل أكثر من عقدين، قبل أن تثبت التحقيقات والتحاليل الطبية لحد الآن، وجود ثلاثة شبان بعهدتها كانت قد خطفتهم من مستشفيات حكومية عقب ولادتهم مباشرة في حوادث متفرقة.

وعاد الشبان الثلاثة وهم موسى الخنيزي ونايف قرادي ومحمد العماري لعائلاتهم بالفعل، لكن القضية اتسعت مع ظهور مزيد من العائلات التي تبحث عن أبنائها المخطوفين في حوادث وتواريخ وأماكن متفرقة، علَّ التحقيقات مع مريم أو ”خاطفة الدمام“ كما باتت تعرف، تقودهم لأبنائهم بعد اتساعها وظهور شركاء لمريم.