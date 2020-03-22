توقيف سعودي أثار موجة غضب بسخريته من دور الأمن وكادر التمريض في مواجهة كورونا

أعلنت الشرطة السعودية اليوم الأحد، القبض على مواطن أثار موجة غضب واسعة بعدما ظهر في مقطع فيديو، سخر وقلل فيه من جهود الكادر التمريضي ودور رجال الأمن في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان لشرطة منطقة الرياض، إنها نجحت في القبض على الشخص الذي ظهر في الفيديو ”الذي يتضمن إساءة وانتقاصا للجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون والممارسون من منسوبي الكادر الصحي، ورجال الأمن، بأسلوب ساخر ومتهكم“.

وأوضح البيان أن الشاب الثلاثيني موقوف حاليا، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

شرطة منطقة الرياض : القبض على المواطن المسيء للجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون والممارسون من منسوبي الكادر الصحي ورجال الأمن . pic.twitter.com/kzweFj1XXo — الأمن العام (@security_gov) March 22, 2020

وكان الشاب قد ظهر في فيديو صوره من داخل سيارته، منتقدا الإشادات التي يتلقاها الكادر التمريضي، والعاملين في القطاع الأمني المعني بتطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

هذا الجاهل يجب ان يعاقب @bip_ksa https://t.co/tgus6A7JjE — عثمان يوسف القصبي (@Oalkassabi) March 21, 2020

وتلقى الشاب سيلا من الانتقادات من مواطنيه، وطالب عدد كبير منهم بالقبض عليه عبر تقديم بلاغات إلكترونية لوزارة الداخلية والنيابة العامة.

وسجلت السعودية أكثر من 500 إصابة بفيروس كورونا حتى اليوم الأحد، دون وجود وفيات حتى الآن، وقد اتخذت سلسلة إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس، مثل تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وإيقاف دوام الموظفين في القطاع العام وتعليق العمرة وإغلاق المساجد وإجراءات عديدة أخرى.