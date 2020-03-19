الشرطة السعودية تكشف تفاصيل القبض على مواطنين ”شربا مادة الديتول“

أعلن بدر السحيباني، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم في السعودية، مساء الخميس، القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادة منظفة عالية التركيز بمنطقة القصيم.

وقال السحيباني: إن الشخص مواطن في العقد الثالث من العمر، تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة“.

وفي منطقة الرياض، أعلن شاكر بن سليمان التويجري، المتحدث الإعلامي باسم المنطقة، القبض على شخص ظهر بمواقع التواصل الاجتماعي يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادة منظفة عالية التركيز داخل أحد الأسواق التجارية.

وأثارت المقاطع المتداولة غضبا بين ناشطين في مواقع التواصل، مشددين على ضرورة محاسبتهما، وذلك كون معظم متابعيهما من المراهقين والصغار، ما يرفع من خطورة تقليدهما، كما رفعوا مطالباتهم للجهات الرسمية للتوجيه بالقبض عليهما.