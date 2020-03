بسبب الشيشة.. الكويت تبعد وافدين بينهم مصريون خالفوا تعليمات ”مواجهة كورونا“ (فيديو)

View this post on Instagram

أبعدت السلطات الأمنية في الكويت وافدين من جنسيات مصرية وآسيوية بعد ضبطهم داخل محل لتقديم "الأرجيلة" في مخالفة واضحة لقرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. وضبطت دوريات أمنية تجوب مناطق سكن الوافدين مصريين، داخل محل أرجيلة، حيث جرى إبعادهم من البلاد، وذلك في إطار الإجراءات لوقف انتشار فيروس كورونا.