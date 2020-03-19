بسبب الشيشة.. الكويت تبعد وافدين بينهم مصريون خالفوا تعليمات ”مواجهة كورونا“ (فيديو)

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أبعدت السلطات الأمنية في الكويت، وافدين من جنسيات مصرية وآسيوية؛ بعد ضبطهم داخل محل لتقديم ”الأرجيلة“، في مخالفة واضحة لقرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. وضبطت دوريات أمنية تجوب مناطق سكن الوافدين، مصريين وآسيويين، داخل محل أرجيلة، حيث جرى إبعادهم من البلاد، فيما تقوم الدوريات بالتجول داخل أحياء يقطنها الوافدون، تدعوهم للبقاء في المنازل؛ وذلك في…