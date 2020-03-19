بسبب الشيشة.. الكويت تبعد وافدين بينهم مصريون خالفوا تعليمات ”مواجهة كورونا“ (فيديو)

أبعدت السلطات الأمنية في الكويت، وافدين من جنسيات مصرية وآسيوية؛ بعد ضبطهم داخل محل لتقديم ”الأرجيلة“، في مخالفة واضحة لقرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
وضبطت دوريات أمنية تجوب مناطق سكن الوافدين، مصريين وآسيويين، داخل محل أرجيلة، حيث جرى إبعادهم من البلاد، فيما تقوم الدوريات بالتجول داخل أحياء يقطنها الوافدون، تدعوهم للبقاء في المنازل؛ وذلك في إطار الإجراءات لوقف انتشار فيروس كورونا.
View this post on Instagram
أبعدت السلطات الأمنية في الكويت وافدين من جنسيات مصرية وآسيوية بعد ضبطهم داخل محل لتقديم ”الأرجيلة“ في مخالفة واضحة لقرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. وضبطت دوريات أمنية تجوب مناطق سكن الوافدين مصريين، داخل محل أرجيلة، حيث جرى إبعادهم من البلاد، وذلك في إطار الإجراءات لوقف انتشار فيروس كورونا. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الكويت مصر #حوادث #اعتداء #ابعاد #شيشة #أركيلة #كورونا #تعلمت_من_قعدت_البيت #الحجر_المنزلي_واجب_وطني #كرونا_في_الكويت #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #video #trend #news #kuwait #coronavirus