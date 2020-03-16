الكويت.. جريمة طعن بحجة كورونا

أقدم مقيم من جنسية هندية في دولة الكويت على طعن آخر، وذلك بسبب خلافات مادية، في أعقاب انتشار مرض ”كورونا“ الجديد.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم لإحالته للنيابة العامة بتهمة الشروع في القتل، فيما أحيل المجني عليه إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، فإن بلاغا ورد إلى الأجهزة الأمنية عن جريمة قتل، وبعد تحديد هوية المتهم تم ضبطه.

وقال المتهم في التحقيقات، إن المجني عليه (وهو هندي الجنسية أيضا) استدان منه مبلغا ماليا قبل عدة أشهر وماطل في السداد، ونظرا للظروف التي يمر بها جراء تعطل الأشغال بسبب ”كورونا“ توجه إلى المجني عليه للمطالبة بدينه، ليخبره الأخير أنه لا يستطيع سداد الدين بسبب ظروف ”كورونا“ أيضا، وهو ما دفع المتهم للغضب فالتقط زجاجة شاهدها أمامه وطعنه بها.