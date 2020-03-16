الكويت.. القبض على وافد مصري انتقد إجراءات مكافحة كورونا (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على مقيم، بعد أن أساء في مقاطع فيديو متداولة إلى الكويت وإجراءاتها بحظر الطيران.

وأكدت وزارة الداخلية عبر حسابها في ”تويتر“ إلقاء القبض على المقيم (وهو من جنسية مصرية) بعد تحديد هويته ومقر سكنه، وتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة بتهمة إساءة استخدام هاتف والتهديد بإلحاق الأذى بالغير.

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية من القبض على وافد من احدى الجاليات العربية قام ببث مقاطع فيديو حملت إساءة لدولة الكويت وشعبها والإجراءات التي تقوم بها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد. pic.twitter.com/mRR640OZTN — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 15, 2020

وأوضحت ”الداخلية“ في بيانها، أنها ”ألقت القبض على وافد من إحدى الجاليات العربية قام ببث مقاطع فيديو حملت إساءة لدولة الكويت وشعبها والإجراءات التي تقوم بها الحكومة في مكافحة فيروس كورونا المستجد“.

هو حظر الطيران عنصرية ؟! حظر الطيران لمصلحة الجميع لكن مشكلة ان يعتلي المنبر جاهل الله يعز الكويت https://t.co/RP2RIMAouc — حسين كتانة???????? (@Husseinkittaneh) March 15, 2020

وأضافت أن ”المقيم أقر بمحتوى المقاطع المتداولة، وأنه هو من قام بتصويرها ونشرها على حسابه في (تيك توك)“.