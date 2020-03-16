 الكويت.. القبض على وافد مصري انتقد إجراءات مكافحة كورونا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الكويت.. القبض على وافد مصري انتقد إجراءات مكافحة كورونا (فيديو)

الكويت.. القبض على وافد مصري انتقد إجراءات مكافحة كورونا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على مقيم، بعد أن أساء في مقاطع فيديو متداولة إلى الكويت وإجراءاتها بحظر الطيران.

وأكدت وزارة الداخلية عبر حسابها في ”تويتر“ إلقاء القبض على المقيم (وهو من جنسية مصرية) بعد تحديد هويته ومقر سكنه، وتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة بتهمة إساءة استخدام هاتف والتهديد بإلحاق الأذى بالغير.

 

وأوضحت ”الداخلية“ في بيانها، أنها ”ألقت القبض على وافد من إحدى الجاليات العربية قام ببث مقاطع فيديو حملت إساءة لدولة الكويت وشعبها والإجراءات التي تقوم بها الحكومة في مكافحة فيروس كورونا المستجد“.

وأضافت أن ”المقيم أقر بمحتوى المقاطع المتداولة، وأنه هو من قام بتصويرها ونشرها على حسابه في (تيك توك)“.

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