امرأة في الكويت تعتدي على 6 رجال أمن

أقدمت امرأة في دولة الكويت على الهرب من مستشفى ”العدان“ في محافظة مبارك الكبير، بعد اعتدائها بالضرب والشتم على 6 من رجال الأمن، بينهم شرطية.

وذكرت صحيفة ”الراي“ المحلية أن بلاغا ورد للأجهزة الأمنية عن وجود اشتباه بامرأة في حالة غير طبيعية في منطقة ”الفنيطيس“، وعند وصولهم إلى موقع البلاغ تبين أن المرأة كانت غاضبة وتطاولت على 6 من رجال الأمن بينهم شرطية.

وأضافت الصحيفة أنه عندما أراد رجال الأمن اقتياد المرأة إلى مركز الشرطة تظاهرت بأنها تعاني من أزمة صحية، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه بعد ساعة من نقل المتهمة إلى المستشفى ورد اتصال إلى المخفر بشأن هروبها.

وتم تسجيل قضية اعتداء بالضرب وإهانة موظف أثناء تأدية عمله، فيما كثف رجال الأمن من تحرياتهم للوصول إلى المتهمة وضبطها.