محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف نتائج تقرير الطب الشرعي السوري

أعلنت المحامية السورية رهاب ممدوح بيطار، الوكيل القانوني للسوري محمد الموسى، قتيل فيلا نانسي عجرم، تفاصيل تقرير الطب الشرعي الذي أصدرته لجنة الأطباء في العاصمة السورية دمشق التي شرحت الجثمان بعد وصوله إلى سوريا.

وقالت رهاب بيطار، إن التقرير أكد أن الوفاة ناتجة عن نزف دموي وتهتك دماغي بسبب تعدد الطلقات النارية التي تم إطلاقها من جانب فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في العاشر من يناير الماضي.

وكتبت رهاب بيطار في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“ قائلة“: ”الوفاة ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية، محمد الموسى“.

الوفاة ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية.#محمد_الموسى — Dr Rehab Bitar – د. رهاب بيطار (@rehabbitar) March 15, 2020

وكانت المحامية رهاب بيطار قد تقدمت في فبراير الماضي، بطلب لإعادة تشريح جثة محمد الموسى، حيث كتبت عبر ”تويتر“: ”تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية، ووافق القاضي منصور على تعيينها“.

يُذكر أن التقرير الطبي المبدئي أكد أن محمد الموسى تم قتله بما يزيد عن 18 رصاصة، وفسر زوج نانسي عجرم ذلك بأنه كان في حالة هياج، عندما وجد المجني عليه متجها إلى غرفة بناته، وادعى أنه اقتحم الفيلا بهدف السرقة فتخلص منه بسلاحه المرخص.