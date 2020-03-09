شاهد.. لحظة دفن جثمان قتيل منزل نانسي عجرم (فيديو)

وثق مقطع فيديو تم تداوله خلال الساعات الماضية، لحظة دفن جثمان السوري محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

محمد الموسى الى مثواه الأخير.#محمد_الموسى pic.twitter.com/91fmuwGPz4 — Dr Rehab Bitar – د. رهاب بيطار (@rehabbitar) March 9, 2020

وأظهر الفيديو لحظة وضع جثمان الموسى في قبره بالمعضمية (مساكن الشرطة)، في مدينة دمشق ببلده سوريا، بعد مرور 50 يوما على حادث مقتله.

وجاء ذلك بعد تسلم أسرة القتيل، لجثمانه من الطب الشرعي بمستشفى المجتهد في دمشق، صباح اليوم الإثنين.

وكانت محامية القتيل، رهاب بيطار، قد أشارت في تصريحات سابقة لها، إلى أن لجنة الأطباء الشرعيين السوريين انتهت من تشريح جثمان الموسى، وأن تقريرها النهائي سيصدر مصدقا بعد عدة أيام.

وسوف تعقد، غدا الثلاثاء، جلسة قتيل فيلا نانسي عجرم، المتهم فيها زوج الفنانة الدكتور فادي الهاشم، حسبما قرر قاضي التحقيق.

يذكر أن المحامية رهاب البيطار، تقدمت في فبراير الماضي، بطلب لإعادة تشريح جثة محمد الموسى، حيث كتبت عبر ”تويتر“: ”تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية، ووافق القاضي منصور على تعيينها“.

وكان التقرير الطبي المبدئي قد أكد أن محمد الموسى تم قتله بما يزيد عن 18 رصاصة، وفسر زوج نانسي عجرم ذلك بأنه كان في حالة هياج، عندما وجد المجني عليه متجها إلى غرفة بناته، وادعى أنه اقتحم الفيلا بهدف السرقة فتخلص منه بسلاحه المرخص.