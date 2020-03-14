الصحة السعودية توضح ملابسات فيديو ولادة امرأة أمام مستشفى في الدمام

أوضح المجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية في السعودية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ولادة سيدة داخل سيارة زوجها، أمس الجمعة، أمام باب الطوارئ في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام.

وذكر المجمع الصحي في بيان أصدره، اليوم السبت، أن“ زوج السيدة، وهو من الوافدين، حضر إلى المستشفى عند الواحدة من ظهر أمس الجمعة، برفقة زوجته و3 سيدات أخريات“.

وقال إن ”إحدى السيدات المرافقات دخلت إلى الطوارئ وأفادت بحالة ولادة أمام الباب، وعند حضور الطبيبة المتواجدة، فوجئت بأن السيدة قد ولدت داخل السيارة“، بحسب ما ذكره موقع ”أخبار 24“ السعودي.

وتابع البيان، أنه ”عند محاولة الفريق الطبي نقل السيدة إلى قسم الطوارئ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لما بعد الولادة، رفض زوجها ذلك“. مؤكدا أن ”الطبيبة المناوبة قامت بواجبها الطبي على أكمل وجه، رغم تعالي صراخ الشخص وتهجمه على الفريق الطبي، كما ظهر في الفيديو، والذي يعد مخالفة للأنظمة التي تمنع ذلك“.

وقال المجمع، إنه ”عند استدعاء رجال الأمن بالمستشفى لاذ الزوج بالفرار، فيما تم تسجيل محضر في قسم الشرطة بالواقعة، بانتظار استكمال الإجراءات الأمنية في هذا الخصوص“.

وشدد البيان، أن ”أهلية العلاج حق مكفول للجميع، إلا أن التجاوز على الممارسين الصحيين أو تأليب الرأي العام على المنشآت الحكومية أمر مرفوض“؛ وهو ما استدعى تسجيل البلاغ في قسم الشرطة؛ لتتخذ إجراءاتها النظامية حيال القضية.