الكشف عن تفاصيل العثور على الطفل السعودي المختطف عبدالله اللحياني

كشف أحد أفراد فريق ”ساعد“ في السعودية، عن نجاح الجهود في العثور على الطفل السعودي عبدالله اللحياني، والذي فقد منذ يوم أمس. وقال عضو ”ساعد“: ”بفضل الله تم العثور على الطفل، بمساعدة رجال البحث الجنائي بمكة، وهذا الولد بصحة وسلامة“. وبحسب صحيفة ”سبق“، فإن عائلة آسيوية أخفت الطفل في منزلها ولم تفصح عن وجوده أثناء البحث عنه، وتم فتح تحقيق للكشف عن أسباب اختفاء الطفل في منزل قريب من منزل ذويه. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #مكة #جدة #الرياض مكة #البحث_الجنائي #حوادث #مختطف #المفقود_عبدالله_محسن_اللحياني #اعتداء #جرائم #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #saudiarabia #video