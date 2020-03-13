الكشف عن تفاصيل العثور على الطفل السعودي المختطف عبدالله اللحياني

تكشفت تفاصيل جديدة في قضية اختفاء الطفل السعودي عبدالله اللحياني (3 سنوات)، الذي عثر عليه أمس الخميس في منزل قريب من منزل عائلته في حي العمرة بمنطقة مكة المكرمة، بعد ثبوت دلائل على اختطافه من قبل آسيويين.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن ثلاثة آسيويين احتجزوا الطفل ”اللحياني“ داخل منزل شعبي في حي التنعيم، دون معرفة الأسباب التي دفعتهم لذلك.

وقال ريان الحارثي، الأخ غير الشقيق للطفل اللحياني، إن الأجهزة الأمنية عثرت على أخيه بعد مداهمة منزل شعبي تقطنه عائلة برماوية و3 مقيمين من الجنسية الهندية.

وأشار إلى أن ”الخيط الذي دل على وجود الطفل داخل المنزل الشعبي الذي يبعد عن منزلنا 50 مترًا، هو سماع أولاد من أبناء الجيران، كانوا يبحثون عن المفقود بجانب المنزل الشعبي، لصوت بكاء طفل يخرج من المنزل، وأبلغونا، وبدورنا أبلعنا رجال الأمن بالبحث الجنائي الذين كانوا حاضرين من وقت فقدانه“.

وأضاف: ”بعد الاستطلاع المبدئي من قِبل رجال البحث الجنائي عن موقع المنزل المشتبه به، والمكون من وحدتين سكنيتين، تمت مداهمته، وجرى تفتيش كامل المبنى والعثور على الطفل في إحدى الشقتين والتي يسكنها ثلاثة مقيمين من الجنسية الآسيوية، وتم القبض عليهم جميعًا والتحفظ عليهم“.

وأكد أن أخيه عبدالله، الذي اختفى الأربعاء، بات ليلته في منزل المتهمين، مؤكدا فتح تحقيق معهم لكشف ملابسات الواقعة.

وتصاعد الاهتمام بقضايا اختطاف الأطفال منذ القبض على المتهمة ”مريم“، والتي تبين إخفاءها 3 من المختطفين منذ أكثر من 20 عاما، فيما لا تزال قضيتها تخفي الكثير من الأسرار.