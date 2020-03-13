الكشف عن تفاصيل العثور على الطفل السعودي المختطف عبدالله اللحياني

تكشفت تفاصيل جديدة في قضية اختفاء الطفل السعودي عبدالله اللحياني (3 سنوات)، الذي عثر عليه أمس الخميس في منزل قريب من منزل عائلته في حي العمرة بمنطقة مكة المكرمة، بعد ثبوت دلائل على اختطافه من قبل آسيويين.
ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن ثلاثة آسيويين احتجزوا الطفل ”اللحياني“ داخل منزل شعبي في حي التنعيم، دون معرفة الأسباب التي دفعتهم لذلك.
وقال ريان الحارثي، الأخ غير الشقيق للطفل اللحياني، إن الأجهزة الأمنية عثرت على أخيه بعد مداهمة منزل شعبي تقطنه عائلة برماوية و3 مقيمين من الجنسية الهندية.
وأشار إلى أن ”الخيط الذي دل على وجود الطفل داخل المنزل الشعبي الذي يبعد عن منزلنا 50 مترًا، هو سماع أولاد من أبناء الجيران، كانوا يبحثون عن المفقود بجانب المنزل الشعبي، لصوت بكاء طفل يخرج من المنزل، وأبلغونا، وبدورنا أبلعنا رجال الأمن بالبحث الجنائي الذين كانوا حاضرين من وقت فقدانه“.
وأضاف: ”بعد الاستطلاع المبدئي من قِبل رجال البحث الجنائي عن موقع المنزل المشتبه به، والمكون من وحدتين سكنيتين، تمت مداهمته، وجرى تفتيش كامل المبنى والعثور على الطفل في إحدى الشقتين والتي يسكنها ثلاثة مقيمين من الجنسية الآسيوية، وتم القبض عليهم جميعًا والتحفظ عليهم“.
وأكد أن أخيه عبدالله، الذي اختفى الأربعاء، بات ليلته في منزل المتهمين، مؤكدا فتح تحقيق معهم لكشف ملابسات الواقعة.
وتصاعد الاهتمام بقضايا اختطاف الأطفال منذ القبض على المتهمة ”مريم“، والتي تبين إخفاءها 3 من المختطفين منذ أكثر من 20 عاما، فيما لا تزال قضيتها تخفي الكثير من الأسرار.
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كشف أحد أفراد فريق ”ساعد“ في السعودية، عن نجاح الجهود في العثور على الطفل السعودي عبدالله اللحياني، والذي فقد منذ يوم أمس. وقال عضو ”ساعد“: ”بفضل الله تم العثور على الطفل، بمساعدة رجال البحث الجنائي بمكة، وهذا الولد بصحة وسلامة“. وبحسب صحيفة ”سبق“، فإن عائلة آسيوية أخفت الطفل في منزلها ولم تفصح عن وجوده أثناء البحث عنه، وتم فتح تحقيق للكشف عن أسباب اختفاء الطفل في منزل قريب من منزل ذويه. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #مكة #جدة #الرياض مكة #البحث_الجنائي #حوادث #مختطف #المفقود_عبدالله_محسن_اللحياني #اعتداء #جرائم #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #saudiarabia #video