اختفاء الطفل السعودي عبدالله اللحياني وسط مخاوف من اختطافه

مع تسليط الإعلام الخليجي والعربي مؤخرا الضوء على واحدة من أبرز وأغرب قضايا الاختطاف التي وقعت في المملكة العربية السعودية، والمتهمة بها امرأة تدعى ”مريم“، بعد اكتشاف وجود 3 شبان بعهدتها مختطفين منذ أكثر من 20 عاما، زاد الاهتمام بقصص الخطف وأصحابها، مع مطالبات بإجراءات تحد من هذه الجرائم.

واختفى الطفل السعودي عبدالله اللحياني (3 سنوات)، أمس الأربعاء، من حي العمرة في منطقة مكة المكرمة، وسط مخاوف من أن يكون مختطفا.

( اللهم رب هذه الضاله رد اليهم ضالتهم ) الله يرجعه لأهله سالماً معافى بإذن الله ???????? #المفقود_عبدالله_محسن_اللحياني فقد عصر اليوم الاربعاء في مكة المكرمة بحي العمرة ، اللهم اني اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ان ترد عبدالله ، سالم معافى الى أهله . pic.twitter.com/eXtzyZtJDT — مصطفى اللحياني ( أبو مشعل ) (@allihyani55) March 12, 2020

وتفاعل ناشطون مع الواقعة عبر هاشتاغ #المفقود_عبدالله_محسن_اللحياني في موقع التواصل ”تويتر“، مع مبادرات من قبلهم للتطوع في البحث عنه، واستنفار من قبل الدفاع المدني والجهات الأمنية في محاولة للعثور عليه.

#المفقود_عبدالله_محسن_اللحياني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا الطفل أسمه: عبدالله محسن اللحياني عمره ٣ سنوات

اختفى عصر أمس الأربعاء في حي العمرة في #مكة_المكرمة فمن لدية معلومات عنه يبلغ "ذوية"

الرقم موجود بالصورة…..كان لابس تي شرت ابيض وبنطلون بيج ..جزاكم الله خير pic.twitter.com/D3nV7xQ0Qr — منيرة المطيري (@halyd1212) March 12, 2020

وشكك مغرد يدعى ”حارثي“ شارك في عملية البحث في أن يكون الطفل اللحياني مختطفا، مؤكدا أنه تم البحث عنه مطولا دون العثور عليه، لافتا إلى أن ”الطفل عبدالله اختفى بعد أن ابتعد مجرد ثوانٍ معدودة عن بقية إخوته“، مضيفا أن فرقة ”ساعد“ وما لا يقل عن 30 رجلا بحثوا في كل مكان.

هذا اخر ما وصلني الولد احتمال انه مخطوف ، هذا واحد من حارته يقول لفينا كل مكان والخزانات والبيارات "الله يكرمكم" واحتمال انه مخطوف والله يعقله على اهله .. pic.twitter.com/Wj2TZCxtxj — حـارثي (@sh8_1s) March 12, 2020

في حين أكد آخر يدعى ”ريان الحارثي“ أنهم ”استمروا في البحث مطولا دون جدوى“.

بيض الله وجهك ماتقصر والله ماخلينا مكان فالحارة ودوبي دخلت البيت من العصر وانا ادوره الله يرده لنا رداً جميلا وسالم غانم يارب وجزاك الله خير

معاك ريان اخ الطفل المفقود — ريان الحارثي✨. (@RayanAlharthi79) March 12, 2020

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية استنفرت بحثا عن الطفل، الذي لا يزال مفقودا.