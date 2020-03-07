السعودية.. تطورات جديدة بقضية المختطف نسيم حبتور

أعلن المحامي السعودي سعد بن شايع، اليوم، توكيله من قبل والد المختطف نسيم حبتور، للبدء بالإجراءات القانونية الخاصة بالتحقيق بقضية الخطف وتحديد هوية المختطف.

وقال المحامي السعودي في تغريدة على تويتر، ”تم توكيلي من قبل والد #نسيم_حبتور ، وسنبدأ بعون الله في إجراءات مبدئية: 1- طلب أن يكون الفحص خارج الدمام (قال أولم تؤمن، قال بلي ولكن ليطمئن قلبي). 2- طلب إدخال موكلي في سير التحقيقات مع المتهمة بالخطف. والبقية تأتي . دعواتكم“.

تم توكيلي من قبل والد #نسيم_حبتور ، وسنبدأ بعون الله في إجراءات مبدئية: 1- طلب أن يكون الفحص خارج الدمام (قال أولم تؤمن، قال بلي ولكن ليطمئن قلبي). 2- طلب إدخال موكلي في سير التحقيقات مع المتهمة بالخطف. والبقية تأتي . دعواتكم . — د. سعد بن شايع (@Dr_BinShaya) March 7, 2020

ويأتي هذا التطور بعد تحديد اليوم الأحد موعد فحص ”طلال“ إضافة إلى والدَي المختطف اليمني نسيم حبتور، وذلك بإشراف إمارة المنطقة الشرقية.

وعادت قضية المختطف نسيم حبتور للتداول، عقب العثور على مختطفين في منزل المتهمة ”مريم“، ما رفع من آمال عائلة المختطف نسيم في العثور أيضا على ابنهم، وسط شكوك بأحد الشبان ويدعى ”طلال“، الذي تبناه أحد العسكريين في السعودية، مبينا في أقوال سابقة لرجال الأمن أنه أخذه من ميتم بطريقة قانونية، في حين أكدت عائلة نسيم حبتور وجود علامات كثيرة لـ“طلال“ قريبة من ابنهم المختطف.

بدورها، أوردت الصحافية في صحيفة ”مكة“، سحر أبوشاهين، أنه تبين أن المتهمة لم تكن تعتني بـ“المختطفين“ (وهم موسى الخنيزي ويوسف العماري ونايف قرادي)، وتقوم على الاهتمام بهم كما أشيع، بل لم تكن تطبخ نهائيا أو تقوم بأي أعمال منزلية، وكان الأبناء الذين يعيشون في عهدتها يأكلون من المعلبات أو المطاعم باستمرار، أما أعمال التنظيف فكانت توكل للرجل الذي كان يقيم معهم.

كفووو هذا الكلام احنا معاك د سعد شايع ، اسأل الله الكريم ان يوفقك ويحفظك ???? pic.twitter.com/7iL2OTLeR9 — جابر الكعبي (@AlkaabiJr) March 7, 2020

وقالت ”أبوشاهين“ عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، بشأن شريك ”مريم“ المتهم ”منصور اليمني“ (الذي زعم في التحقيقات أنه تزوج من المتهمة عرفيا)، بأنه تزوج المتهمة ”مريم“ عرفيا مقابل مهر 5000 ريال (ما يقارب 1.300 دولار)، وهي تكبره بـ18 عاما، في حين أصرت المتهمة ”مريم“ أن لا علاقة لـ“منصور اليمني“ بالقضية.

وأضافت في تطورات القضية، أن الأجهزة الأمنية عثرت في شقة المتهمة ”مريم“ على حقيبة مليئة بأعمال تخص السحر، وتم تسليمها للنيابة.