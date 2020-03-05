العراق.. السجن عشر سنوات لمديرة مصرف حكومي سابقة مدانة بالاختلاس

أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في العراق، حكما غيابيا بالسجن لمدة عشر سنوات، بحق مديرة مصرف حكومي سابقة، مدانة باختلاس مبالغ مالية وإلحاقها ضررا بالمصرف بقيمة 612.5 مليون دينار، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال بيان لهيئة النزاهة إن ”مديرة المصرف – فرع الرمادي متهمة باختلاس مبالغ مالية عن طريق تقديم صكوك مزورة، ما أدى إلى إلحاق ضرر بالمصرف بلغ 612.5 مليون دينار.

وأضاف البيان أن ”محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، وصلت إلى القناعة التامة بإدانة المتهمة بعد اطلاعها على الأدلة في القضية المتمثلة بأقوال الممثل القانوني للمصرف الحكومي، الذي طلب الشكوى بحق المتهمة، والتحقيق الإداري، وتقرير شعبة التدقيق الخارجي، الذي أوصى بإدانتها، فضلا عن اعتراف المتهمة في مراحل التحقيق كافة وأقوال الشهود والمتهمين المفرقة قضاياهم“.

وتابع أن ”قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبض وتحرٍ بحق المدانة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية“.