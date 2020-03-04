 العراق يسجل 3 وفيات بفيروس كورونا خلال ساعات – إرم نيوز‬‎

العراق يسجل 3 وفيات بفيروس كورونا خلال ساعات

العراق يسجل 3 وفيات بفيروس كورونا خلال ساعات

المصدر: بغداد - إرم نيوز

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، وفاة حالتي إصابة بفيروس كورونا في العاصمة بغداد، وذلك في ثالث حالة خلال ساعات.

وذكرت الوزارة أن الحالتين توفيتا في بغداد.

وفي وقت سابق توفي في محافظة السليمانية العراقية رجل سبعيني لإصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنه المتحدث باسم دائرة صحة المحافظة الطبيب إياد النقشبندي، اليوم الأربعاء.

وقال النقشبندي إن الرجل (70 عاما) توفي بعد تدهور صحته إثر إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه إمام جامع في مدينة السليمانية، وكان يخضع لحجر صحي قبل وفاته.

وارتفع عدد المصابين في البلاد إلى 35 حالة إصابة حتى اللحظة.

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