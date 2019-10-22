”الأسايش“: طائرة تركية استهدفت مسؤولين بحزب العمال وسط السليمانية

أعلن جهاز ”الأسايش“ بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، عن أن طائرة مسيرة تركية، استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى لحزب العمال الكردستاني، منتصف الشهر الجاري في المحافظة.

وقال جهاز قوى الأمن الداخلي الكردي، في بيان صدر عنه، إنه “ بين الساعة 17:10 إلى 17:15 من مساء يوم 15-10-2019 استُهدف كادران رفيعان في حزب العمال الكردستاني، وهما جميل ودمهات على جبل أزمر في منطقة سياحية وبين الناس المدنيين بشكل وحشي“.

وأضاف البيان: ”بعد تحقيقات مكثفة وجمع الأدلة اللازمة من مكان العمل الإجرامي تبين لنا أن هذين العضوين الرفيعين في حركة المجتمع الكوردستاني (كجكه)، وقد دخلا إلى المنطقة بدون علم الجهات المعنية في حكومة الإقليم، تم استهدافهما من قبل طائرة مسيرة تركية بين المدنيين في مدينة السليمانية وفي منطقة سياحية“.

ورأى الجهاز أن ”هذا خرق وتطور خطير لا يخدم بأي شكل من الأشكال التعايش والأمن المشترك، ونحن ندين كل الانتهاكات بحق أرض وسيادة العراق وإقليم كردستان“، داعيًا جميع الأطراف إلى ”عدم استخدام أرض العراق وإقليم كردستان لمهاجمة دول الجوار“.

وشهدت السليمانية منتصف الشهر الجاري، تفجيرًا غامضًا على جبل أزمر، قالت الشرطة المحلية حينها، إن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ملابساته، خاصة أنه تسبب بمقتل شخصين، وإصابة 4 آخرين من المدنيين.

ويتمتع حزب العمال الكردستاني بنفوذ واسع في محافظة السليمانية، التي تمثل منطقة سيطرة لكل من حركة التغيير الكردية وحزب الاتحاد الوطني، المقربين من إيران.