بعد ضبطها.. ملاحقة شخصيات مهمة واقعت ”سيدة الإيدز“ في سوريا

كشف موقع إخباري سوري، يوم الأحد، عن تحقيق تجريه السلطات حول سيدة في الثلاثينيات من عمرها تبين أنها مصابة بمرض الإيدز، ومارست الجنس مع شخصيات وصفها الموقع بـ“المهمة“ في عالم الأعمال.

وأطلق موقع ”صاحبة الجلالة“ الإخباري، لقب ”سيدة الإيدز“ على الشابة التي أوقفتها السلطات، وبدأت التحقيقات عن الأشخاص الذين عاشروها للتحقق من عدم إصابتهم بالإيدز.

ونقل الموقع عن مصادر قولها إنه وخلال ملاحقة من يتعامل بغير الليرة السورية ”الدولار“ تم إلقاء القبض على شابة في العقد الثالث من العمر ليتبين أنها مطلوبة لعدة جهات بجرم الدعارة التي تمتهنها منذ سنوات.

ولكن التحقيقات كشفت المستور حيث تبين وفق المصادر أنها تعمل في الدعارة منذ خمس سنوات وتم إيقافها أكثر من مرة بجرم الدعارة ما تطلب إجراء تحاليل طبية لها لاسيما أنها امتهنت الدعارة في لبنان ليتبين أنها تحمل فيروس الإيدز.

وبحسب المصادر بأنها لم تكن على علم باصابتها بالإيدز وأنها كانت تنتقي زبائنها بعناية ولاسيما من شريحة الشباب لتمارس الجنس معهم في بيتها الكائن في مشروع دمر .

وما تزال التحقيقات مستمرة لأن العملية معقدة حيث ستتناول الأشخاص الذين كانوا على علاقة معها للتحقق من عدم إصابتهم بالإيدز بالإضافة إلى عائلات المتزوجين منهم أو من كان لديه علاقات أخرى.

وتطرق موقع ”صاحبة الجلالة“ إلى أن إصابتها بفيروس الإيدز إما من تاجر مخدرات معروف في لبنان كانت على صلة به أو من أحد الأجانب ذوي البشرة السوداء مقيم في دمشق وكان يتردد على منزلها.