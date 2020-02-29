السجن 3 سنوات لأجنبي بتهمة ممارسة الدعارة في مصر

قضت محكمة مصرية بحبس متحول جنسي أجنبي الجنسية، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة 3 سنوات؛ بتهمة ”الدعارة والتحريض على الفسق“.

ووجهت النيابة العامة للمتهم، الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية، تهم ”ممارسة الفجور والدعارة والتحريض عليه، وممارسة الشذوذ داخل مصر مع الرجال بمقابل مادي“، كما أسندت المحكمة إليه جريمة ”المعاونة على فتح وإدارة محل للدعارة“.

وبحسب التحقيقات، فإن أجهزة الأمن رصدت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج للشذوذ الجنسي، وتضمنت إعلانا عن تواجد متحول جنسي يرغب في ممارسة الشذوذ بمقابل مادي 3 آلاف جنيه في الساعة، وقام المتهم بوضع أرقام هواتف للتواصل معه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تردد على البلاد أكثر من مرة، ويقيم بأحد الفنادق داخل مصر، ونشر مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو الإباحية التي قام بتصويرها في وقت سابق.

وعقب القبض عليه، اعترف بجرائمه بحضور مسؤول من سفارة بلاده، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.