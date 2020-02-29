بالفيديو.. شاب يحمل سكينًا يتسبب بحالة هلع بأحد مطاعم الرياض

ألقت الشرطة السعودية، يوم السبت، القبض على شاب بدا أنه في حالة غير طبيعية، قادته لطعن عامل مطعم شهير في المملكة قبل أن تتم السيطرة عليه بحسب ما أوردت وسائل الإعلام المحلية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، المهاجم يحمل سكيناً بيده ويتجول وحيداً في صالة المطعم بينما فر جميع الزبائن خارجه، وراقب بعضهم المشهد من خلف بلور الواجهات الأمامية.

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شخص في حالة غير طبيعية يحمل سكيناً ويسبب الذعر داخل مطعم البيك بـ الرياض pic.twitter.com/FWCprGh7ks — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 29, 2020

ويظهر في الفيديو لحظة السيطرة على الشاب بعدما حضرت الشرطة ودخلت الصالة بينما اختبئ عمال المطعم في الداخل.

فيديو

لحظة القبض على الشخص داخل مطعم البيك بالرياض pic.twitter.com/h8RobypSeD — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 29, 2020

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن المهاجم كان في حالة غير طبيعية، وأقدم على طعن موظف في المطعم، لكن الفيديو المتداول لا يُظهر طعن أي شخص.

ولم تضح بعد جنسية الشاب، كما لم يصدر بيان من شرطة الرياض حول الحادثة والمزاعم المتداولة بشأنها بين المدونين حتى ساعة إعداد هذا التقرير.