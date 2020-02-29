 بالفيديو.. شاب يحمل سكينًا يتسبب بحالة هلع بأحد مطاعم الرياض – إرم نيوز‬‎

بالفيديو.. شاب يحمل سكينًا يتسبب بحالة هلع بأحد مطاعم الرياض

بالفيديو.. شاب يحمل سكينًا يتسبب بحالة هلع بأحد مطاعم الرياض

المصدر: الرياض- إرم نيوز

ألقت الشرطة السعودية، يوم السبت، القبض على شاب بدا أنه في حالة غير طبيعية، قادته لطعن عامل مطعم شهير في المملكة قبل أن تتم السيطرة عليه بحسب ما أوردت وسائل الإعلام المحلية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، المهاجم يحمل سكيناً بيده ويتجول وحيداً في صالة المطعم بينما فر جميع الزبائن خارجه، وراقب بعضهم المشهد من خلف بلور الواجهات الأمامية.

ويظهر في الفيديو لحظة السيطرة على الشاب بعدما حضرت الشرطة ودخلت الصالة بينما اختبئ عمال المطعم في الداخل.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن المهاجم كان في حالة غير طبيعية، وأقدم على طعن موظف في المطعم، لكن الفيديو المتداول لا يُظهر طعن أي شخص.

ولم تضح بعد جنسية الشاب، كما لم يصدر بيان من شرطة الرياض حول الحادثة والمزاعم المتداولة بشأنها بين المدونين حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

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