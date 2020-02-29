الشرطة السعودية توقف المتهمين بالتحرش بفتيات جدة

ألقت الشرطة السعودية القبض على عدد من الشبان، بتهمة التحرش الجنسي بعدد من الفتيات أمام مركز تجاري في مدينة جدة الساحلية غرب البلاد، بعدما ظهروا في مقطع فيديو مثير للجدل، وُجهت بسببه الاتهامات بالتحرش للفتيات أنفسهن.

وقالت تقارير محلية إن الجهات الأمنية المختصة نجحت في التعرف على الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، وتم القبض عليهم، والبدء بالتحقيق معهم من قبل النيابة العامة التي تتابع الحادثة.

ونقلت صحيفة ”عكاظ“ المحلية عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، قوله إن ”النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق مع المذكورين فور القبض عليهم ومثولهم أمام المحقق المختص بالتحقيق في جرائم التحرش، مشيرا إلى أن القضية تحت الإجراء، وجارٍ ضبط شهادة الشهود وتفريغ الكاميرات المحيطة بمحل الحادثة“.

ولم تذكر الصحيفة عدد المتهمين الذين جرى توقيفهم، لكنها قالت إنهم سيحالون إلى المحكمة المختصة إذا انتهت التحقيقات بتوجيه اتهام لهم، مع طلب إيقاع العقوبات المقررة لهذه الجريمة طبقا لنظام مكافحة جريمة التحرش.

وكان مقطع فيديو صورته إحدى الفتيات بينما كانت تسير برفقة فتاة أخرى على الأقل، قد أثار ردود فعل واسعة بعدما بدا أن الفتيات يتعرضن لتحرش من قبل عدد من الشبان ظهروا بشكل واضح في التصوير الذي يقول مدونون إنه بالقرب من مجمع تجاري في مدينة جدة.

#متحرشين_لو_برستيج ماشوف اي تحرش بالعكس البنت ماسكه جواله وتجري وراهم وهم معطينها طهورهم وتحدى رجولتهم بتصوير وتهددهم مالها حق تصورهم ونتحداهم في رجولتهم لم يتم لمسها في فديو او التلفظ عليها فين التحرش لزم تحاسب على تشويه سمعتهم ونشر صورهم pic.twitter.com/2oK1UgHlSu — Khaled (@KhaledMazhuukn) February 28, 2020

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة بعدما انقسم المدونون السعوديون لفريقين، يساند الأول الفتاة التي بدا أنها تريد أن تثبت من خلال التصوير تحرش الشبان بها، بينما يتهمها فريق آخر بالتشهير بالشبان لا بل والتحرش بهم على حد قول البعض.

وفي السعودية قانون لجرائم المعلوماتية يعاقب التشهير بالآخرين عبر الإنترنت، بجانب لائحة حديثة للذوق العام تعاقب الإساءة للآخرين في الأماكن العامة، فيما تفرض القوانين المحلية عقوبات مشددة على التحرش.