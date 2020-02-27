الإعدام بحق 5 مصريين تسببوا بمقتل وإصابة 20 شخصا في انفجار خط غاز‎

عاقبت محكمة مصرية، اليوم الخميس المتهمين في واقعة تخريب أنابيب البترول، بإحالة أوراق 5 منهم إلى مفتي الديار المصرية، لبيان الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة 26 مارس/ آذار المقبل للنطق بالحكم.

وكانت أجهزة الأمن في مصر، قد أعلنت نهاية نوفمبر تشرين الثاني الماضي، نجاحها في القبض على عصابة مكونة من 7 أشخاص، على خلفية انفجار خط الغاز بمركز إيتاي البارود بالبحيرة شمال القاهرة، والذي أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 شخصًا.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تبلغ مركز إيتاي البارود بوجود تسرب كبير للمواد البترولية من الخط المشار إليه، واشتعال النيران بكميات الوقود المسربة.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن مرتكبي الواقعة كان هدفهم سرقة المواد البترولية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين واعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة باستئجار الأرض محل الواقعة.

وتضمنت اعترافات المتهمين قيامهم بتثبيت كلبس ”محبس“ على خط الأنابيب المشار إليه بغرض سرقة ما نتج عن تسرب للمواد البترولية بالمنطقة واشتعال النيران بها، كما أرشدوا عن السيارة المستخدمة في الواقعة.