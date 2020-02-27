مصرية تنهي حياة والدها أثناء نومه

أحالت محكمة مصرية أوراق سيدة قتلت والدها في شهر رمضان الماضي، بوضع المنوم له في كوب عصير الفراولة، إلى مفتي الديار المصرية تمهيدا لإعدامها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2019 حين قررت فتاة بمنطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، التخلص من والدها في إحدى ليالي شهر رمضان الماضي لسوء معاملته لها، حيث أعدت له مشروبا ”عصير فراولة“ ودست له أحد الأقراص المنومة، قبل خنقه، وأبلغت أخواتها بوفاته لإبعاد الشبهات عنها.

وحين وصل المجني عليه إلى المستشفى، تبين وجود شبهة جنائية، كما أثبت تقرير الطب الشرعي حدوث الوفاة نتيجة ”اسفكسيا الخنق“.

وكشفت التحقيقات أن ابنة المجني عليه هي وراء ارتكاب الجريمة، وبالقبض عليها وتضييق الخناق أقرت بارتكابها الواقعة وعللت ذلك بسبب سوء معاملته لها بعد انفصالها عن زوجها.

وقالت في التحقيقات إنه بعد تمكن مفعول ذلك العقار من جسده وخلوده للنوم أحضرت غطاء رأس نسائيا ”طرحة“ ولفته حول عنقه وحبست أنفاسه حتى تأكدت من إزهاق روحه، ثم اتصلت بشقيقها ووالدتها لتخبرهما بأن والدها قد فارق الحياة.

ووجهت النيابة للجانية تهمة القتل مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك.

وزادت مؤخرا في مصر جرائم قتل الأبناء للآباء أو العكس لعدة أسباب من بينها الخلافات الأسرية والعائلية، والسعي وراء الشهوات وتعاطي المخدرات، وتردي العامل الاقتصادي، وغيرها.