مصري يقتل 7 أشخاص من أسرة واحدة والمحكمة تعاقبه

قضت المحكمة في مصر، اليوم الخميس، بإعدام جزار متهم بقتل أسرة مكونة من 7 أشخاص، في كفر الدوار، وإلزامه بدفع 1001 جنيه على سبيل التعويض المدني، بعد ورود الحكم الشرعي.

وكان النائب العام المصري، قد أحال المتهم ”شريف.ع“، ويعمل ”جزارا“، إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكابه جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار لأسرة بأكملها وإضرامه النيران في مسكنهم.

وألقي القبض على منفذ مجزرة ”كفر الدوار“ التي راح ضحيتها 7 أفراد من أسرة واحدة، بغرض السرقة، وكشفت التحقيقات أن منفذ الجريمة هو شريف الزيات جزار مشهود له بسوء السمعة وسبق ارتكابه العديد من وقائع السرقة، ويسكن بقرية مجاورة لمنزل المجني عليهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل سوء حالة الطقس وهطول الأمطار وعدم وجود أحد بمنطقة الحادث، وتسلل لمنزل المجني عليه لسرقة 4 رؤوس ماشية من حظيرة الماشية المجاورة، فشعر به المجني عليه وخرج لاستطلاع الأمر فقام بقتله بعد مقاومة منه.

بعدها توالى خروج بقية أفراد الأسرة الضحايا فقام بقتلهم جميعا خشية التعرف عليه وافتضاح أمره ثم أشعل النيران في المنزل والجثث لإخفاء معالم الجريمة.