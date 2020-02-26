انتحار شاب مصري بعد فشله في الارتباط بفتاة أحلامه

أنهى شاب مصري في العقد الثالث من عمره، حياته بالانتحار شنقاً، وذلك بعد رفض أسرته ارتباطه بالفتاة التي يحبها.

وبعد التحريات وجمع المعلومات تبين أن الشاب المنتحر تعرف على فتاة، وبذل كل جهوده من أجل الارتباط بها، إلا أن عدم موافقة أسرته حالت دون ذلك، وهو ما تسبب له في أزمة نفسية.

وكشفت التحريات أن الشاب سعى لإقناع أسرته بالارتباط بحبيبته عبر بعض الأقارب لإقناع والديه، إلا أن كل محاولاته فشلت، ليقدم على شنق نفسه داخل غرفته بمنزله في محافظة الشرقية.

وأحالت النيابة العامة في مصر جثة الشاب للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي مفصل بشأن أسباب الوفاة قبل التصريح بدفنه.