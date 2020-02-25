التحقيق مع الإعلامية اللبنانية ديما صادق بتهمة إثارة النعرات الطائفية

قررت المباحث الجنائية في لبنان، استدعاء الإعلامية ديما صادق؛ للتحقيق معها في سلسلة اتهامات، تتعلق بـ“الكذب والحض على الكراهية والنعرات الطائفية بين اللبنانيين“.

وقالت صادق، عبر حسابها على ”تويتر“ إنها تلقت اتصالا هاتفيا من المباحث الجنائية، لتأكيد حضورها للتحقيق في قصر العدل بالعاصمة بيروت.

وكتبت على ”تويتر“: ”صباحو، اتصلت بي (مجددًا) المباحث الجنائية منذ قليل، أنا مستدعاة للتحقيق في مكتب المباحث الجنائية بقصر العدل الخميس الساعة 2“.

وعن سبب التحقيق، أضافت: ”بتهمة الكذب والحض على الكراهية والنعرات الطائفية بين اللبنانيين، من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قال هو ما بطيق هالحركات“، مختتمة: ”سأمثل شكرًا“.

صباحو،

اتصلت بي ( مجددا) المباحث الجنائية منذ قليل.

انا مستدعاة للتحقيق في مكتب المباحث الجنائية بقصر العدل الخميس الساعة ٢، بتهمة الكذب والحض على الكراهية والنعرات الطائفية بين اللبنانيين، من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. قال هو ما بطيق هالحركات.

سأمثل. شكراً. — Dima (@DimaSadek) February 25, 2020

وكانت ديما صادق أعلنت استقالتها من المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI، وقالت في منشور إعلان الاستقالة، الذي وقع في الـ26 من نوفمبر الماضي وبثّته عبر حساباتها على مواقع التواصل، إن ”الاستبعاد تجدد بعد أحداث الرينغ وحادث سرقة هاتفها“، في حين تحدثت عن تبلغها الاعتراض من إدارة القناة على طبيعة تغريداتها، وتناولها قصرَي ”بعبدا“ في وقت سابق.

وأثار إعلان الاستقالة موجة ردود وتعليقات متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أن صادق من الوجوه الإعلامية المنتقدة لسياسة ”حزب الله“ والأحزاب اللبنانية على اختلافها.