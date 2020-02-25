ضبط سعودي ادعى انتحار ”فتاة معنفة“ بتبوك (فيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة تبوك في المملكة العربية السعودية من القبض على شاب، ادعى عبر مقطع فيديو متداول انتحار فتاة معنفة في تبوك.

ووفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن شابا قام بتصوير وتركيب مقطع فيديو يدعي فيه إقدام فتاة على الانتحار من إحدى البنايات تحت الإنشاء، مطالبا من يريد معرفة القصة الكاملة للفتاة المنتحرة بمتابعة حسابه عبر ”سناب شات“.

وتم تحويل الشاب إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وكان شابا يدعى محمد البدر قد نشر مقطع فيديو على هاشتاغ #انتحار_معنفه في موقع ”تويتر“، حيث قام بتمثيل تصوير عملية انتحار في الفيديو، ويُعتقد وجود شخص آخر قام برمي دمية من مبنى مهجور، للإيحاء بانتحار فتاة، وأرفق ”البدر“ الفيديو بتعليق: ”قصتها عندي بالسناب حياكم“.