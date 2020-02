ضبط سعودي ادعى انتحار ”فتاة معنفة“ بتبوك (فيديو)

View this post on Instagram

الجهات الأمنية في السعودية تلقي القبض على شاب (24 عاما)، ادعى عبر مقطع فيديو انتحار فتاة معنفة في تبوك. . ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الشخص صور وركب مقطع يدعي فيه إقدام فتاة على الانتحار من إحدى البنايات تحت الإنشاء، مطالبًا من يريد معرفة القصة كاملة متابعة حسابه عبر "سناب شات". . #إرم_نيوز #السعودية #شاب #الامن #تبوك #جدة #مكة #فتاة #انتحار #جريمة #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia