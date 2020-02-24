الإفراج عن مغنية الراب السعودية أصايل البيشي بعد جدل واسع حول أغنيتها ”بنت مكة“

قال محامون سعوديون ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، إن السلطات السعودية المختصة، أفرجت عن مغنية الراب أصايل البيشي، التي تم توقيفها في أعقاب جدل واسع سببته أغنيتها ”بنت مكة”.

وأكدت الأكاديمية والحقوقية السعودية البارزة سعاد الشمري، الإفراج عن مواطنتها البيشي، فيما لم يصدر بيان رسمي حول حقيقة الإفراج وما إذا كان نهائيا أم أنها ستخضع للتحقيق مجددا، بعد أن اتهمتها إمارة منطقة مكة المكرمة بالإساءة لعادات وتقاليد أهالي المدينة المقدسة، على حد وصف بيان رسمي للإمارة، صدر الخميس الماضي.

وقالت الشمري في تغريدة عبر تويتر: ”الحمد لله #افراج_اصايل_البيشي، وأتمنى يتم تعويضها، والموضوع لن ينتهي، هناك من أساء وأجج العنصرية والفتنة وسيحاسب، أما التحقيق لن يتجاوز سؤال عن الأماكن العامة التي صور بها بخصوص الترخيص والإجراءات المتبعة هنا دولة تصعد للسماء وبما أني بادخل مجال الفن بصور معها كليب بإذن الله“.

الحمدالله #افراج_اصايل_البيشي وأتمنى يتم تعويضها ..

والموضوع لن ينتهي هناك من اساء وأجج العنصرية والفتنه وسيحاسب

أما التحقيق لن يتجاوز سؤال عن الأماكن العامه التي صور بها بخصوص الترخيص والإجراءات المتبعة

هنا دولة تصعد للسماء????

وبما اني بادخل مجال الفن

بصور معها كليب بأذن الله???????????? pic.twitter.com/E8QoGgaRUy — سعاد الشمري (@SouadALshammary) February 24, 2020

وأثار توقيف البيشي جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، التي أعقبت نشرها أغنية مصورة بطريقة ”الفيديو كليب“ على موقع ”يوتيوب“، تحمل عنوان ”بنت مكة“، ظهرت فيها برفقة فتيات أخريات يرقصن على موسيقى الأغنية التي تمتدح كلماتها بنات المدينة المقدسة.

فقد انقسم المدونون السعوديون في نظرتهم لأغنية البيشي بين فريقين، يؤيد الأول الشابة ويشجعها على مواصلة تقديم المزيد من الأغاني في ظل الانفتاح على الثقافة والفنون الذي تشهده البلاد، وفريق آخر يرى فيها إساءة لعادات وتقاليد المملكة، سيما مدينة مكة التي تضم الحرم المكي وتشكل الكعبة المشرفة فيها قبلة المسلمين من كل أنحاء العالم.

أمير مكة #خالد_الفيصل يوجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب ( بنت مكه ) الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.

.. تضمن توجيه سموه إحالتهم للجهات المختصه للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.#لستن_بنات_مكه pic.twitter.com/zVqggEujfh — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) February 20, 2020

أتمني أن تكون فهمت أن لهذه الأرض عامة ولمكة المكرمة خاص قدسية وخصوصية لا يمكن المساس او الإساءة بها. في نفس الوقت تكون رسالة لكل من يحاول أن يتجرأ على عاداتنا وتقاليدنا ومقدساتنا بأن العقاب سيكون عسير جداً

#افراج_اصايل_البيشي#لستن_بنات_مكه #هويه_الحجاز — MBS محمد بن عبدالعزيز ???????? (@506_MBS) February 24, 2020

و تبادل مدونون سعوديون، وبينهم نخب معروفة تضم كتابا وإعلاميين، اتهامات بالعنصرية في التعامل مع المطربة الشابة، بعدما زعم عدد من المغردين المعروفين في موقع تويتر بأنها ليست سعودية، ولا تنتمي لمدينة مكة، مستشهدين بلون بشرتها السمراء.

لك ان تنتقد اغنيتها وتسخر منها وتسفل فيها

ولكن مالك اي حق ان تقبض عليها وتكتمها وتتعنصر ضدها لانها سمراء. خاصة وان اغنيتها مافيها اي تحريض او كراهية ضد الغير .. بنسبة لهوية مكة

تقدر ياعزيزي تظهر هوية مكة بدون قمع الآخرين.

اعمل لك شركة مونتاج..وبتوفيق#افراج_اصايل_البيشي — مـحـــمود (@npt1988) February 24, 2020

اللي سوته خطأ أو صح قانونيا .. هذا موضوع عند الجهات الرسمية، لكن كمية العنصرية المقيتة مزعجة في هالقضية، هذا الرجل يقول كلام مهم بكل أدب واحترام ولازم نستوعب كلامه ونذكره زين؛ #افراج_اصايل_البيشي pic.twitter.com/Qf9Iu1PnSl — محمد الموسى (@md_almousa) February 24, 2020

وبدأت السعودية حديثا بتطبيق نظام جديد للذوق العام، يتضمن غرامات مالية على المخالفين لمجموعة من القواعد، وبينها بنود تتعلق بالتصوير في الأماكن العامة، بجانب وجود قانون للجرائم المعلوماتية يتضمن عقوبات على من ينشرون صورا ومقاطع فيديو وتدوينات تتضمن مخالفات للقوانين المحلية.

ومن غير الواضح إن كانت النيابة العامة قد قررت الإفراج بشكل نهائي عن المغنية البيشي وفريق العمل الذي ساعدها في إنتاج الأغنية، أم أنهم يخضعون للمحاكمة لاحقا وهم طلقاء.