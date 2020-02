الإفراج عن مغنية الراب السعودية أصايل البيشي بعد جدل واسع حول أغنيتها ”بنت مكة“

View this post on Instagram

محامون سعوديون ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن السلطات السعودية المختصة، أفرجت عن مغنية الراب أصايل البيشي، التي تم توقيفها في أعقاب جدل واسع سببته أغنيتها "بنت مكة". . فيما لم يصدر بيان رسمي حول حقيقة الإفراج وما إذا كان نهائيا أم أنها ستخضع للتحقيق مجددا، بعد أن اتهمتها إمارة منطقة مكة المكرمة بالإساءة لعادات وتقاليد أهالي المدينة المقدسة، على حد وصف بيان رسمي للإمارة، صدر الخميس الماضي.