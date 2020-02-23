التحقيق مع شرطي كويتي حاول إجراء فحوص بدلا من متهم

تم فتح تحقيق مع شرطي كويتي حاول التلاعب في الأدلة الجنائية، بتقديم عيّنة من بوله للتحليل بدلا من شخص ضُبط مخمورا، واكتشف أمره ممرض أبلغ عنه.

وكانت دورية تابعة للأمن العام، ضبطت قائد سيارة في حال غير طبيعية، فاقتادوه إلى أحد المخافر، وبعد عرضه على التحقيق وتسجيل قضية بحقه، أُحيل إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية للتأكد من نسبة الكحول في جسمه.

ووفقا لـ ”الرأي“ المحلية ”قام الشرطي باقتراب من المتهم، مستغلا انشغال ممرض، وحاول تقديم عينة من بوله بدلا من المتهم، وعندما اكتشف الممرض الأمر أبلغ المسؤولين في الأدلة الجنائية“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”تم استدعاء رجل الأمن وفتح تحقيق معه، بينما تمت إجراء فحوص جديدة للمتهم“.

وأَضافت الصحيفة أنه ”بالاطلاع على كاميرات المراقبة المثبتة في المكان، تيقن المعنيون من صدق أقوال الممرض، وتمت إحالة عينة البول المشكوك في أمرها إلى المختبر، لمعرفة لمن تعود بالضبط، لاستكمال الإجراءات القانونية“.