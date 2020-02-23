سيدة سعودية تترأس شركة كويتية دون علمها

ترأست سيدة سعودية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة الكويتية دون علمها، وقعت خلالها نحو ثلاث ميزانيات، في حين أنها لم تدخل الكويت نهائيا.

ووفقا لـ موقع ”الجريدة“ فأن الشركة الكويتية تابعة لأحد المجاميع الاستثمارية المضاربة في البورصة.

وبينت مصادر مالية واستثمارية عن واقعة الاحتيال المالي، أنه تم تزوير توقيعها باعتبارها رئيسة لمجلس إدارة الشركة القابضة التي تتملك في عدة شركات مدرجة وصناديق وغيرها.

وكشفت أن السيدة رفعت قضية تزوير إلى الجهات الرقابية كافة، كل جهة في نطاق تخصصها، مما أحدث حالة من الاستنفار.

وستتحرك هيئة أسواق المال في اتجاه التأكد من سلامة الشركات المدرجة، ومدى تأثير ذلك الملف على أي من البيانات المالية للشركات المدمجة، وكذلك حقوق المساهمين، وعدم العبث بأي أصول جوهرية، خلال تلك الفترة.

ولفتت إلى أن البنك المركزي سيتحرك في اتجاه طلب كشوف وتفاصيل تتعلق بأي انكشافات أو ديون قائمة للبنوك على تلك الشركة، أو المجموعة والشركات المرتبطة بها.