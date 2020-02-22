مصر.. حكم نهائي بالمؤبد على“قاضي الرشوة“ في الإسكندرية

أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، حكم المؤبد (نهائي)، الصادر بحق القاضي السابق بمحكمة الاستئناف في الإسكندرية علاء علي سالم حبيبة، والمعروف إعلاميا بـ“قاضي الرشوة“ وغرامة 700 ألف جنيه (45 ألف دولار)، لإدانته بتقاضي رشوة مقابل الحكم لصالح أحد المتهمين.

ورفضت محكمة النقض طعن المتهم لإلغاء الحكم، ليصبح حكم إدانته نهائيًا وباتًا ولا يجوز الطعن عليه أمام أية جهة قضائية أخرى.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري عبد المنعم، قضت حضوريا في أغسطس/آب 2018 بمعاقبة المستشار علاء علي سالم حبيبه، رئيس الدائرة الخامسة جنايات بمأمورية دمنهور، بالسجن المؤبد بعد القبض عليه متلبسًا بتقاضي رشوة.

كما تضمن حكم الجنايات تغريم المتهم 700 ألف جنيه مع مصادرة مبلغ الرشوة المضبوط وقيمته 250 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة.

وتعود أحداث القضية عندما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المستشار متلبسًا برشوة عبارة عن مبالغ مالية مرقمة، وذلك أثناء وجوده بأحد المقاهي بمنطقة كورنيش الإسكندرية، وبصحبته سكرتير المحكمة الخاص به، واثنان من المحامين.

وفي وقت سابق، وردت معلومات عن قيام المستشار بتكرار الحكم بالبراءة أو أحكام مخففة في القضايا المنظورة أمامه، وبمتابعته والتحري عنه، تبين أنه طلب رشوة مقابل الحكم في إحدى القضايا المنظورة أمامه، لصالح أحد أطراف القضية.

وكانت الرقابة الإدارية أخطرت المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، للقبض على المستشار متلبسًا.

ووافق المجلس الأعلى على رفع الحصانة عن المستشار، كما أصدرت النيابة العامة إذنًا للتسجيلات الصوتية له، ومراقبته للقبض عليه متلبسًا أثناء تلقيه الرشوة.