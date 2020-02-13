حقيقة تجول 3 أسود بميناء الإسكندرية المصري (صور)

نفت هيئة ميناء الإسكندرية ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يوم الخميس، بشأن وجود 3 أسود تتجول على أرصفة أحد الموانئ، زعم البعض أنها التقطت بميناء الإسكندرية والدخيلة.

وقالت الهيئة في بيان: إن ما تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتجول 3 أسود داخل ميناء الإسكندرية، غير حقيقي ومفبرك لعدة أسباب أهمها، أن الصور لا يظهر فيها سوى حاويات، وبذلك تكون ساحة تخزين فقط وليست ميناء كما يدعي البعض.

وأوضح البيان، بأنه لو افترض أن الثلاثة أسود تتجول بأحد الموانئ كما زعم البعض، فهذا ليس ميناء الإسكندرية بلا شك، إذ إن حركة الشحن والتفريغ تسير بشكل طبيعي ولا يمكن السماح بتواجد الحيوانات المفترسة؛ نظرا لاستقبال سفينة شحن مواشي قادمة من إحدى الدول المجاورة.

وكان رواد مواقع، تداولوا مجموعة من الصور، تظهر 3 أسود وهي تسير بجانب مجموعة من الحاويات، قيل إنها بميناء الإسكندرية، الأمر الذي أثار موجة من الجدل بين المتابعين.