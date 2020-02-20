القبض على طليق خاطفة الخنيزي والعماري والقرادي في السعودية

كشفت قناة ”الإخبارية“ السعودية أنه تم القبض على خالد مهنا، طليق المتهمة خاطفة الأطفال محمد العماري وموسى الخنيزي ونايف قرادي، وإيقافه على ذمة التحقيق.

وأوضحت أنه تم ”توجيه اتهامات له بالضلوع والمشاركة في عمليات الاختطاف، والتستر عليها“.

وكان طليق الخاطفة، قد ظهر في لقاء مع قناة ”الإخبارية“ قبل القبض عليه، أقر فيه ”أن نايف الذي سبق واستخرج له شهادة ميلاد ليس ابنه“، مبينا أن طليقته ”طالبته قبل مدة بعيدة بتسجيل الأطفال باسمه في الأحوال المدنية ولكنه رفض ذلك، ورفض تسجيلهم، لأنهم ليسوا من دمه“.

فيديو | القبض على طليق المتهمة باختطاف الخنيزي والعماري والقرادي#الإخبارية pic.twitter.com/PRE42FaYgF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 19, 2020

وجاء اعتقال طليق الخاطفة، عقب اعتراف المتهمة بعمليات الخطف جميعها، بعد تحقيقات استمرت معها عدة أشهر، حيث بررت اختطافها الأطفال بأنها ”تحب الذكور وتكره الإناث“.

وثبت نسب المخطوفين ”العماري“ و“الخنيزي“ و“قرادي“ لذويهم، بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية تطابقها مع عينات من ذويهم 100%.

وبدأت تتكشف تفاصيل القصة – والتي شغلت الشارع السعودي لغرابتها – قبل نحو أسبوع، حين توجهت الخاطفة للجهات الرسمية، لاستخراج أوراق ثبوتية لطفلين، وحين تم سؤالها عن سبب عدم وجود أي أوراق ثبوتية لهما، ادعت أنهما لقيطان عثرت عليهما قبل سنوات عدة، لكن روايتها لم تقنع المسؤولين، ليتم ضبطها على خلفية قضايا اختطاف.