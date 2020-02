لحظة لقاء عائلة سعودية بابنها المختطف منذ 20 عاما موسى الخنيزي (فيديو)

View this post on Instagram

رصدت صحيفة ”اليوم“ المحلية في المملكة العربية السعودية، لحظة لقاء الابن المختطف منذ 20 عاما موسى الخنيزي، بوالده علي، بعد إجراء التحاليل المخبرية وثبوت نسبه له 100%. . . وبدأت فصول القصة، بعد إعلان الأجهزة الأمنية عن القبض على سيدة، إثر الاشتباه بتورطها بعملية اختطاف طفلين من مستشفى ولادة قبل 20 عاما من الآن، بعد توجهها إلى الجهات الأمنية لاستخراج أوراق ثبوتية لشابين، وبسؤالها عن سبب عدم وجود أي أوراق ثبوتية معهما، ادعت أنهما لقيطان عثرت عليهما قبل سنوات عدة، إلا أن روايتها لم تقنع رجال الأمن، ليتضح لاحقا أن السيدة لها صلة بقضايا اختطاف سابقة. . . وإثر تحقيقات بدأت قبل نحو 10 أشهر، ولم يتم الكشف عنها لوسائل الإعلام إلا قبل أيام قليلة، تبين أن الشابين المعنيين، هما محمد العماري وموسى الخنيزي، واللذان اختطفا من مستشفى ولادة قبل 20 عاما، وثبت نسبهما إلى عائلتيهما. . . #إرم_نيوز #السعودية #الرياض #جدة #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #video #ksa #saudiarabia #اختطاف #جرائم #فرحة #علي_الخنيزي #اب