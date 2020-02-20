راقصة مصرية تقاضي حسن شاكوش (فيديو)

ادعت راقصة مصرية تدعى سماح مجدي، وشهرتها ”سلمى“، أنها تزوجت من مطرب المهرجانات حسن شاكوش، الذي أثار ضجّة خلال الأيام الماضية بمهرجان أغنية ”بنت الجيران“، وذلك من خلال عقد زواج عرفي.

وأكدت الراقصة الاستعراضية من خلال مقطع فيديو تم تداوله أنها تزوجت حسن منصور الشهير بـ“حسن شاكوش“ منذ ثلاثة أعوام، وكان الزواج عرفيا بناء على طلبه خاصة أنه كان متزوجا وقتها ولا يريد أن يفصح عن زيجة ثانية في هذه الفترة.

وأوضحت أنه لم يكن وقتها بذات الشهرة التي عليها حاليا، مشددة على أنها تستطيع إثبات زواجها منه من خلال أصدقاء له ولها كانوا على علم بزواجهما السري.

وأشارت الراقصة المصرية إلى أنها كانت تعمل وتقوم بواجبات تكاليف الحياة الزوجية بينهما حيث كانا يعيشان في منزل بمنطقة حدائق الأهرام إلا أنه وبعد شهرته أخيرا بسبب مهرجان ”بنت الجيران“ نشبت بينهما خلافات.

وكشفت عن طريقة تعارفهما قائلة إنها تعرفت عليه في حفل بمحافظة الإسكندرية وبعدها تواصلا عن طريق موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ وتطورت علاقتهما حتى طلب منها الزواج عرفيا.

وحررت الراقصة سلمى من خلال وكيلها القانوني أسامة علي، محضرا رسميا في قسم شرطة الأهرام يحمل رقم ”3074“ إداري، اتهمته فيه بأنه تزوجها عرفيا وبعد نشوب خلافات بينهما اعتدى عليها بالضرب دون وقوع إصابات ومزق عقد الزواج العرفي.

واتهمته أيضا بسرقة متعلقاتها الشخصية، حيث امتنع عن السماح لها بأخذها من منزل الزوجية الذي كانا يقيمان فيه.

وأكد وكيلها القانوني أن خطوة المحضر بهذه الاتهامات خطوة قانونية مبدئية تمهيدا لإقامة دعوى أمام محكمة الأسرة لإثبات العلاقة الزوجية وضمان حقوقها الشرعية.

يذكر أن حسن شاكوش يواجه حاليا أزمة ومعه العديد من مطربي المهرجانات الشعبية مع نقابة المهن الموسيقية المصرية حيث تم وقفهم جميعا عن الغناء لحين البت في أمر هذه الفئة عموما.