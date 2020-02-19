السجن 4 سنوات للهاكر الرئيس في قضية ”حمزة مون بيبي“

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة 10 آلاف درهم (ألف دولار تقريبا)، بحق ”أسامة.ع“ المتهم الرئيس في قرصنة الحسابات الخاصة بالمشاهير، المعروفة إعلاميا بـ“حمزة مون بيبي“.

وألزمت المحكمة المدان الرئيس بدفع تعويضات قدرها 270 ألف درهم (حوالي 27 ألف دولار) لصالح المتضررين، من بينها: 12 ألف درهم للمغنية المغربية سعيدة شرف، و50 ألف درهم للمركز الوطني لحقوق الإنسان، و40 ألف درهم لرئيس المركز محمد لمديميط، و100 ألف درهم للمسمى محمد ماهر.

واعترف الهاكر بتواصله بضع مرات مع أطراف القضية، من بينهم المغنية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام لاسترجاع حسابات تعرضت للقرصنة، كما اعترف بتلقيه خلال عام حوالات مالية تقدر بنحو 230 ألف درهم (23 ألف دولار) من مدن مغربية ودول خليجية.

وبخصوص علاقته بالمغنية سعيدة شرف، قال إنها لجأت إليه لاسترجاع حسابها على إنستغرام، كما توسطت لأحد أصدقائها للغرض نفسه، لكنه نفى اتهامات بابتزازها بشكل متكرر، لافتا إلى أنه ”لم يتلق منها سوى شيك بـ 2000 درهم (200 دولار)“.

ولا تزال القضية التي تشغل الرأي العام المغربي مستمرة، وكان أبرز تطوراتها القبض أمس الثلاثاء على مصممة الأزياء عائشة عياش في الإمارات، بناء على مذكرة الاعتقال التي أصدرها القضاء المغربي بصفتها متهمة رئيسة في الملف.