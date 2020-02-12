القضاء المغربي يصدر حكمه الأولي في قضية ”حمزة مون بيبي“

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش في المغرب، أحكامها بالسجن سنتين مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم (حوالي 10 آلاف دولار) بحق المتورطين في القضية التي عرفت إعلاميا بـ“حمزة مون بيبي”.

وصدر الحكم ضد المراسل الصحفي محمد ضاهر ونجمة مواقع التواصل سكينة كلامور وعدنان السكاني الملقب بـ“صاحب الفيراري“.

وكان المجني عليهم طالبوا بمبلغ 500 ألف درهم (50 ألف دولار) كتعويض مالي، مؤكدين رغبتهم في التبرع به لإحدى الجمعيات الخيرية، حسب ما قاله محمد لمديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وسبق أن تم التحقيق مع المغنية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، يوم الاثنين، حيث تمت مواجهتهما بسكينة غلامور إحدى المتهمات بالقضية.

ورغم محاكمة المتهمين، الذين تم توجيه اتهام لهم بإدارة حساب ”حمزة مون بيبي“، والمفترض إغلاقه بعد التحريات الأمنية، إلا أن الحساب نشط مجددا عبر موقع التواصل ”انستغرام“، وعاد للتهديد والتشهير من جديد بشخصيات معروفة، كالمغنية المغربية سعيدة شرف، وهي إحدى اللواتي رفعن دعوى ضد الحساب، ومصممة الأزياء سلطانة معروفة.

وأثارت قضية ”حمزة مون بيبي“ الرأي العام المغربي، بعد قيام الحساب بنشر تفاصيل كثيرة عن حياة مشاهير وتهديدهم وابتزازهم.