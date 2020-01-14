السلطات المغربية توقف ”متحولا جنسيا“ لتورطه في قضية ”حمزة مون بيبي“

أصدرت السلطات في المغرب مذكرة توقيف بحق المتحول الجنسي نوفل بن موسى الملقب بـ“صوفيا طالوني“، وذلك للتحقيق معه بعد الاشتباه بتورطه في القضية المعروفة إعلاميا بعصابة ”حمزة مون بيبي“ والتي يتورط فيها العديد من الأشخاص للتشهير بنجوم ومشاهير مغاربة وعرب.

وقالت قناة ”شوف تي في“ المغربية عبر حسابها على ”اليوتيوب“، إن ”السلطات ألقت القبض على المتحول الجنسي نوفل بن موسى بعد ورود اسمه في القضية من خلال متابعة الأجهزة الأمنية للقضية“.

وأضافت القناة أن ”السلطات تابعت مقاطع الفيديو الصادمة التي نشِرت عبر حسابه والتي كشف فيها عن طبيعة عمله بتركيا، إضافة إلى مقطع فيديو مثير ظهر فيه بجانب مصممة الأزياء المغربية عيشة عياش إذ أشار وقتها بالسخرية إلى وجود صاحب حساب دون أن يكشف عن هويته الحقيقية“.

وفي أول تصريح للمتحول الجنسي بعد التحقيق، قال ”صوفيا طالوني“ في تصريحات للقناة ذاتها: ”تم استدعائي لأقدم إفادتي بموضوع قضية حمزة مون بيبي بعد ما شاهدوا فيديوهات لي في فيسبوك وإنستغرام“.

واستطرد بالقول: ”قلت في الإفادة أنا ليس لي علاقة بحساب حمزة مون بيبي، أنا اليوم بعيدة كل البعد عن هذا الحساب وكانت تجيلي إشعارات من الحساب بحكم عملي في تركيا“.

وعن المتورطين في هذه القضية وأبرزهم الفنانة المغربية دنيا بطمة قالت: ”ما بعرف الحكاية وراء الكواليس أنا بعرف دنيا بطمة كفنانة فقط“، مردفًة: ”سألوني عن علاقتي بعيشة عياش وإعلامي لم أتذكر اسمه بسبب حمزة مون بيبي.

وعن تحوله جنسيا ومدى تقبل هذا الأمر، قال إن عائلة والده لم تتقبل هذا، مشيرا إلى أن تقبل الشارع المغربي له كمتحول لا يهمه ولكن ما كان يشغله عائلته فقط، مردفا: ”ما ندمت على التحول ولكني تمنيت إني كنت بقيت راجل“.

وكانت السلطات الأمنية المغربية أصدرت مذكرة دولية الاثنين لإلقاء القبض على عيشة عياش، مصممة الأزياء المغربية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، للاشتباه بتورطها في قضية حمزة مون بيبي.

يُذكر أنه يجري التحقيق مع مجموعة أخرى في حالة اعتقال، منهم: سكينة غلامور، ومراسل موقع إلكتروني وشرطي وشخص آخر شهير بـ“مول الفيراري“، بينما تم التحقيق مع المغنية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام في حالة سراح بعد دفعهما كفالة مالية.