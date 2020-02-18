القضاء الكويتي يصدر قراره بحق رجال أمن ”ابتزوا“ سوريا

قضت محكمة جنايات في دولة الكويت بحبس ضابط برتبة ملازم أول، ووكيل ضابط متقاعد، مدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما 72 ألف دينار (237.600 دولار).

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، أدين المتهمان بتلقي رشوة بقيمة 80 ألف دينار (264.000 دولار) والاستيلاء على 30 ألف دينار (99.000 دولار) من مقيم سوري، وغسيل أموال بمبلغ 4.000 دينار (13.200 دولار) وتزوير محاضر تحقيق.

فيما قضت المحكمة ببراءة قيادي موقوف من وزارة الداخلية، في القضية ذاتها.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى قيادي برتبة عقيد تهمة تلقي رشوة وإساءة استخدام سلطته، إضافة إلى قيامه والمتهمين الآخرين بابتزاز المجني عليه (المقيم السوري) وطلب مبالغ مالية منه لقاء إخلاء سبيله كونه من مخالفي القانون.

وفي التفاصيل، أقدم المقيم السوري على دفع 10.000 دينار (33.000 دولار) للضابط (المتهم الأول) وشريكه (المتقاعد والمتهم الثاني بالقضية) للخروج من السجن بعد توقيفه بتهمة إدارة شركة وهمية والمتاجرة بالإقامات، إلا أنه ضاق ذرعا بابتزازهما له بعد إطلاق سراحه فأبلغ رجال المباحث وتم ضبطهما وإحالتهما إلى المحاكمة.

وتم ضبط الضابط وهو ملازم أول، بعد إبلاغ السوري للأجهزة الأمنية عن طلبه رشوة، إذ ألقي القبض عليه متلبسا بتلقيه الرشوة البالغة 10 آلاف دينار (33,000 دولار)، وكشفت التحقيقات آنذاك اعتياد المتهمَين على ابتزاز المقيم السوري.