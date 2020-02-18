بنغلاديش تحقق مع نائب متهم بالمتاجرة بالبشر في الكويت

أعلنت حكومة بنغلاديش متابعة قضية النائب البنغالي المتهم في قضية المتاجرة بالبشر في الكويت وكسبه أموالا طائلة من هذا العمل، لكشف حقيقة وملابسات هذه الاتهامات التي سبق أن أثارتها صحيفة ”القبس“ الكويتية.

وأكدت الحكومة البنغالية أنها ”ستطلب من لجنة مكافحة الفساد التحقيق في هذه القضية، واتخاذ خطوات قانونية ضد النائب المتهم، إذا ثبتت صحة الادعاءات المتعلقة بتورطه في الاتجار بالبشر“، وفق تقارير إعلامية بنغالية.

ويأتي التفاعل البنغالي وإعلان التحقيق رسميا في القضية، عقب تقرير سابق لصحيفة ”القبس“ الكويتية أشار إلى تمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إلى عصابة بنغالية امتهنت التجارة بالبشر من خلال استغلالهم لمناصبهم التي يشغلونها في شركات كبرى في البلاد، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس نواب.

وكشف التقرير أن ”العصابة مكونة من 3 بنغاليين، منهم اثنان تمكنا من مغادرة البلاد قبل ضبطهما أحدهما النائب، في حين وقع الثالث في قبضة الأجهزة الأمنية، ولديهم شبكة كبيرة من المندوبين من الجنسية البنغالية يعملون لحسابهم متخصصين في جلب العمالة البنغالية لقاء مبالغ مالية“.

وأوضح التقرير أن ”البنغاليين الثلاثة ومن ضمنهم النائب يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى في البلاد، وقد جلبوا أكثر من 20 ألف عامل بنغالي على عقود حكومية (نظافة) مقابل مبالغ مالية طائلة تجاوزت الـ50 مليون دينار“.