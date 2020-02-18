موظف سعودي يتهم مديره الأجنبي بـ“رميه بالحذاء“

تقدم سعودي يعمل في أحد فنادق منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية بشكوى ضد مديره الأجنبي، بعد اتهامه برميه بالحذاء في مقر عملهما.

ووفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن سعوديا يدعى ريان محمد رفع شكوى للمحكمة الجزائية في مكة المكرمة، أفاد فيها بأن رئيسه تعدى عليه ورماه بالحذاء، كما قام -أيضا- بالتطاول عليه بالسب.

وأوضح الموظف السعودي أنه ”لجأ للمحكمة بعد فشل الشؤون القانونية بالفندق في إنصافه، مبينا أنها ”عاقبته في شكواه ضد مديره بخصم يوم من راتبه، وتوجيه لفت نظر له على مخالفة أخرى ذكرها مديره في التحقيق الداخلي“.

بدورها، أكدت مديرة قسم التسويق في الفندق أن ”الشؤون القانونية نظرت في الشكوى المرفوعة من ريان محمد، وحققت فيها، وبناء عليه أصدرت بحق الطرفين العقوبات المناسبة وانتهت في حينه“.

ولم يتم الكشف عن ملابسات الخلاف الذي وقع بين الموظف ومديره.