فكرة غريبة.. مطعم على هيئة سجن في السعودية (فيديو)

أثار مقطع فيديو ترويجي لمطعم في محافظة جدة في المملكة العربية السعودية جدلا بين ناشطين؛ بسبب فكرته الغريبة.

ووثق مروّج المطعم في فيديو متداول ديكور المطعم، الذي قام على فكرة تصميم ديكور سجن، حيث عمد النُدل فيه إلى ارتداء ثياب السجناء، كما كان معظم تصميمه مستوحى من قضبان السجن، إضافة إلى وجود غرفة تشبه غرف الحجز داخله.

وأثارت الفكرة الغريبة جدلا بين ناشطين، بين مؤيد ومعارض ومشيد بمذاق الأطباق اللذيذ، على حد قولهم.

وانتقد ”راشد العنزي“ الفكرة وكتب: ”صراحة قمة المسخرة، إلى متى كذا لازم في احترام للأكل والذوق العام يعني لازم يسون حركات غريبة علشان يجيهم ناس استخفاف بالعقول“.

لكن مغردا آخر قال إنه من الكويت أشاد بمذاق الطعام لدى المطعم: ”الصراحة اكلهم لذيذ وسعرهم مناسب.. الباستا بالربيان والبيتزا يفوزون شكراً.. زبون من الكويت بالتوفيق يا شباب“.

واقترح ”نايف العتيبي“ المزيد لإضفاء مسحة على المطعم ليشبه السجن، وكتب: ”لو حاطين الطاولات داخل الزنزانة كان أفضل والجدران عليها رسومات وكتابات مساجين كان أعطت جو“.

ودافع مغرد عن فكرة المطعم، قائلا: ”فكرته حلوة وذكية وهذا نوع من أنواع التسويق الذكي الله يوفقهم ويرزقهم ويفتح عليهم إن شاء الله“.