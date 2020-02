فكرة غريبة.. مطعم على هيئة سجن في السعودية (فيديو)

View this post on Instagram

تداول نشطاء على مواقع التواصل، مقطع فيديو، لمطعم على هيئة سجن في جدة بالسعودية . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #فيديوهات #ترند #الرياض #جدة #مطعم #اكل #saudi #riyadh #jeddah #trend #news