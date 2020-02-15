انتحار مقدمة البرامج البريطانية ”كارولين فلاك“ داخل منزلها بلندن

أعلنت عائلة مقدمة البرامج ”كارولين فلاك“، المضيفة السابقة للنسخة البريطانية من برنامج المواعدة Love Island، وفاة ابنتها عن عمر ناهز 40 عامًا.

وعُثر على فلاك، التي عملت بالتلفزيون البريطاني منذ عام 2002، ميتة بمنزلها في لندن يوم السبت، فيما قال محام لعائلة فلاك لشبكة ”سكاي نيوز“ إنها توفيت منتحرة.

وقالت العائلة في بيان: ”يمكننا أن نؤكد أن كارولين توفيت اليوم في 15 شباط/فبراير. ونحن نطلب من الصحافة احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت العصيب“.

وكان من المقرر أن تحاكم فلاك في الرابع من آذار/مارس بتهمة الاعتداء على صديقها لاعب كرة المضرب لويس بورتون خلال حادث وقع في منزلها بلندن في 12 كانون الأول/ديسمبر، ودفعت ببراءتها من التهمة الموجهة إليها.

وأسفرت هذه الادعاءات عن تنحيها عن منصبها كمضيفة للبرنامج الشعبي الشهير، الذي يعرض على شبكة تليفزيون ”آي تي في 2“. حيث حلت لورا ويتمور محلها في استضافة البرنامج.

ومن بين الأشخاص الذين أشادوا بمقدمة البرامج، جوناثان شاليت، وقال المنتج ومدير المواهب: ”كانت كارولين فلاك شخصًا ودوداً موهوبة بشكل غير عادي“.

وفي تغريدة أخرى، قال مضيف برنامج ”صباح الخير“ بيرس مورغان، ”أسعدت من حولها ومنحتهم الابتسامة“.