”كورونا“ يحول الحي الصيني في لندن إلى ”مدينة أشباح“ (صور)

أصبح الحي الصيني في لندن مهجورا بشكل مخيف، بعد أن ابتعد الآلاف عن المنطقة السياحية في الوقت الذي يسيطر فيه الذعر على مواطني المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية صورا للمطاعم المزدحمة التي أصبحت فارغة بعد تأكيد أول إصابة في لندن، وارتفع إجمالي عدد البريطانيين الذين تم اختبارهم لهذا المرض في الشهر الماضي إلى 2512.

وعادة ما تكون شوارع وسط لندن مليئة بالزائرين الذين يتطلعون إلى تذوق المأكولات ومعاينة محلات السوبر ماركت الصينية، ولكن الأرصفة كانت فارغة وظلت المقاعد شاغرة بسبب القلق العام بشأن المرض الذي نشأ في ووهان الصينية.

تم تشخيص الحالة التاسعة في بريطانيا يوم الأربعاء الماضي، وهي امرأة تعالَج حاليا من المرض في مستشفى جايز وسانت توماس في جنوب لندن.

ويُعتقد أنها سافرت إلى المملكة المتحدة من الصين، حيث أكد المسؤولون أنها أصيبت بالفيروس في الصين.

وظهر أمس الجمعة أن أكثر من 750 مريضا بريطانيا تم اختبارهم من أجل هذا المرض في يوم واحد فقط، ولم يصب أي من الأشخاص الذين تم اختبارهم بالمرض، لكن الرقم الاستثنائي يعكس القلق العام المتزايد.

كما تم الكشف عن أن واحدة من حالات الإصابة التسع المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا، حضرت مؤتمرا في وستمنستر بالقرب من البرلمان.