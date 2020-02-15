الطيار المفصول يقاضي محمد رمضان

أقام الطيار المصري الموقوف مدى الحياة أشرف أبو اليسر دعوى قضائية، اليوم السبت، ضد مواطنه الفنان محمد رمضان، بعد اشتعال الأزمة بينهما خلال الآونة الأخيرة.

واتهم أبو اليسر رمضان في القضية التي حملت رقم 119 لسنة 2020، باستغلال صورته ومكانته الاجتماعية، وقام بالترويج لنفسه، تمهيدًا لإطلاق أغنية جديدة.

وذكرت الدعوى أن ”رمضان استغل صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ليلحق به أضرارًا جسيمة مالية وأدبية“، موضحة أن الفنان المصري سعى لاستغلال تواجده بجوار الطيار للترويج لأغنية جديدة تحمل اسم ”مش بتفتش في المطار“.

وجاء في الدعوى، أن ”الأفعال التي ارتكبها محمد رمضان تعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، وفقًا لقانون الملكية الفكرية المصري“.

وكان الطيار المصري قد هدد في وقت سابق بمقاضاة محمد رمضان، بعدما صرح الأخير بأن الأول طلب منه تعويضًا ماليًا يصل إلى 9.5 مليون جنيه مصري، بينما كذب أشرف أبو اليسر تصريحات الفنان الشاب.

وقال أبو اليسر، في تصريحات تلفزيونية، إنه ”لم يكن يتصور في يوم من الأيام أن يصادفه شخص يستهتر بمستقبل الناس بهذا الشكل، خاصة أن محمد رمضان قام بالسخرية من العقوبة التي صدرت من قبل وزارة الطيران المدني، بنشره فيديو وهو يخضع لعملية جراحية، وعلق عليه بقوله الدكتور الي صورني وقفوه مدى الحياة“.

وكسب الطيار الموقوف تعاطف عدد كبير من الجمهور، الذين دشنوا هاشتاغ ”قاطعوا محمد رمضان“، بعد الأزمة التي بدأت بدخول الفنان المصري قمرة الطائرة أثناء توجهه إلى السعودية لإحياء حفل غنائي هناك، وقيامه بنشر الصورة على صفحته الشخصية بـ“إنستغرام“.